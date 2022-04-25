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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УКАЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


14:21 25.04.2022

Министерство по налогам и сборам проводит правовой мониторинг указа от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса».

Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм указа; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения указа; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации указа.

В рамках проведения правового мониторинга постановления все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности норм указа, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в указе, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

наличии случаев нарушения норм указа;

совершенствовании норм указа (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).

Информацию и предложения можно направлять с 22 по 30 апреля 2022 г. в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси.

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
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