|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УКАЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
14:21 25.04.2022
Министерство по налогам и сборам проводит правовой мониторинг указа от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса».
Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм указа; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения указа; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации указа.
В рамках проведения правового мониторинга постановления все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе о (об):
актуальности норм указа, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;
наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в указе, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;
наличии случаев нарушения норм указа;
совершенствовании норм указа (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).
Информацию и предложения можно направлять с 22 по 30 апреля 2022 г. в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси.
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
Курсы в банках
на 25.04.2022
Конвертация в банках
на 25.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте