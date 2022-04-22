На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, связанные с реализацией механизма прослеживаемости товаров, предусмотренного указом № 496 от 29 декабря 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, на товары, ввезенные на территорию Беларуси из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и произведенных на территории Республики Беларусь, состав сведений об остатках товаров, включенных в перечень товаров, сведения об обороте которых являются предметом прослеживаемости, а также состав сведений, передаваемых реализующими организациями, дополняется новым реквизитом «код страны, с территории которой товары ввезены на территорию Республики Беларусь».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения с 22 апреля по 1 мая 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.