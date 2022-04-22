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ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧИЛИ ВВОЗ АЛКОГОЛЯ ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» СТРАН
09:59 25.04.2022
Беларусь вводит запрет на маркировку импортируемых в нашу страну алкогольных напитков на территории недружественных стран. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
Согласно информации, «в целях защиты национальных интересов» премьер 22 апреля 2022 года подписал соответствующее постановление.
«Теперь такие алкогольные напитки могут быть промаркированы белорусскими акцизными марками только на складах временного хранения или таможенных складах, перечень которых определен ГТК, либо на территории государств, не применяющих недружественные меры к нашей стране», - говорится в сообщении.
При этом запрет не распространяется на акцизные марки, выданные до вступления постановления в силу.
Документ вступает в силу через 10 дней после опубликования
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