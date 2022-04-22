Прописанные в постановлении Минюста Беларуси о взыскании криптовалют в рамках исполнительного производства механизмы конфискации и последующей продажи цифровых активов непрозрачны и требуют уточнения. Об этом ForkLog заявил старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры» Денис Алейников.

Согласно документу (есть в распоряжении ForkLog), для взыскания судебный исполнитель выносит постановление об аресте криптовалют должника и «при необходимости переводит их на виртуальный кошелек органа принудительного исполнения» либо бирж.

Алейников отметил, что регулирование является фрагментарным и под него подпадает только биткоин, поскольку только он прописан в законодательстве как криптовалюта: «Дело в том, что в Беларуси криптоактивами, согласно законодательству, называются токены, а об их изъятии речь не идет. То есть, если судебный исполнитель не может доказать, что условный Litecoin используется в международном обороте как универсальные средство обмена, то его и конфисковать нельзя».

Юрист указал на то, что по законодательству неясно, кто и как должен доказывать принадлежность актива к криптовалютам, а судебный исполнитель «точно в этом не разберется».

Алейников также отметил плохо прописанный механизм продажи криптовалют. В постановлении сказано, что передача криптовалюты на дальнейшую реализацию производится без установления ее стоимости.

«Стоимость реализованной криптовалюты составляет фактическую сумму денежных средств, зачисленных на счет органа принудительного исполнения», - говорится в документе.

Эксперт подчеркнул, что неясным остается, кто будет определять цену конфискованных биткоинов и как это будет происходить: «Фактически сформулировано так: за сколько продали, то и является ценой. При ее непрозрачном определении могут пострадать интересы того, у кого изымают. Самая простая ситуация выглядит так — у него что нашли, то и забрали. Если забрали 10 ВТС, они берут и продают 10 ВТС за ту сумму, которая им нужна».

Продавать арестованные активы должны через биржи с их согласия. В случае отказа площадок «арест снимается, иные ограничения отменяются на основании постановления судебного исполнителя и криптовалюта возвращается должнику».

Постановление вступит в силу с 17 мая 2022 года.

Напомним, в феврале Лукашенко подписал указ, предполагающий создание реестра адресов виртуальных кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности, а также обозначивший процедуру изъятия криптовалют.