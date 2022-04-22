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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ В БЮДЖЕТ


15:51 22.04.2022

Постановлением Совета министров № 233 от 20 апреля 2022 года утвержден перечень предприятий, которые должны будут перечислить часть прибыли за 2021 год в бюджет страны.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, выплата дивидендов и части прибыли «производится ежемесячно равными долями в мае-декабре 2022 г. не позднее 22-го числа каждого месяца» предприятиями.

В список вошли 67 организаций. Среди них – Беларусбанк, Белагропромбанк, МТЗ, БелАЗ – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг», Белорусская нефтяная компания, Гродненская табачная фабрика «Неман, Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО «Белстройматериалы», ОАО «Гродно Азот» и другие.

Постановление вступает в силу после его опубликования.
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