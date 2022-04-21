На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012).

Как сообщает Национальный правовой портал, дополнены сроки действия некоторых разрешений в области промышленной безопасности

Изменения, вносимые в технический регламент имеют своей целью:

уточнить и конкретизировать отдельные положения с учетом накопленного опыта его применения;

обеспечить единообразное понимание и выполнение требований регламента при проектировании, изготовлении и оценке соответствия продукции, предназначенной для выпуска в обращение на территории Евразийского экономического союза.

В частности, Приложением № 1 к техническому регламенту Таможенного союза в новой редакции будет определен перечень судов, на которые действие регламента не распространяется.

В данный перечень будут входить: спасательные и дежурные шлюпки для морских и речных судов; амфибии; экранопланы и др.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 апреля по 1 мая 2022 г.