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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТС О БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
11:25 22.04.2022
На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012).
Как сообщает Национальный правовой портал, дополнены сроки действия некоторых разрешений в области промышленной безопасности
Изменения, вносимые в технический регламент имеют своей целью:
уточнить и конкретизировать отдельные положения с учетом накопленного опыта его применения;
обеспечить единообразное понимание и выполнение требований регламента при проектировании, изготовлении и оценке соответствия продукции, предназначенной для выпуска в обращение на территории Евразийского экономического союза.
В частности, Приложением № 1 к техническому регламенту Таможенного союза в новой редакции будет определен перечень судов, на которые действие регламента не распространяется.
В данный перечень будут входить: спасательные и дежурные шлюпки для морских и речных судов; амфибии; экранопланы и др.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 апреля по 1 мая 2022 г.
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