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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЕВЫХ ЗОН САХАРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
10:09 22.04.2022
Постановлением Совета министров № 227 от 13 апреля 2022 г. установлен перечень сырьевых зон сахароперерабатывающих организаций на 2022 и последующие годы.
Как сообщает Национальный правовой портал, контроль за выполнением постановления возложен на облисполкомы, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром» и Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Постановление вступило в силу 16 апреля 2022 г.
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