ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


14:56 21.04.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об экскурсионном обслуживании».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования документа являются общественные отношения, связанные с:

организацией и проведением профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков (далее – аттестация);

ведением Национального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Беларусь;

аттестацией аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий) и их последующего учета.

Проект утверждает порядок организации и проведения аттестации с учетом изменений по итогам сложившейся практики, а также в целях облегчения ее прохождения претендентами – физическими лицами. Дополнительно проект более детально регулирует вопросы документооборота, связанного с аттестацией, а также размещение информации об экскурсоводах и гидах-переводчиках в Национальном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков Беларуси и в интернете.

Одновременно проект предусматривает утверждение Положения о порядке аттестации аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий) и их последующего учета.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Свои замечания и предложения с 21 апреля по 2 мая 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2022
валюта курс
EUR 2.9910
USD 2.7650
RUB 3.5385
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9910 -0.0174
USD 2.7650 -0.0317
RUB 3.5385 +0.0078
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9500
USD 2.7000 2.7050
RUB 2.8000 3.5800
подробнее

Конвертация в банках
на 21.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0900
EUR/RUB 81.2700 105.0000
USD/RUB 76.0000 96.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте