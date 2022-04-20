На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об экскурсионном обслуживании».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования документа являются общественные отношения, связанные с:

организацией и проведением профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков (далее – аттестация);

ведением Национального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Беларусь;

аттестацией аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий) и их последующего учета.

Проект утверждает порядок организации и проведения аттестации с учетом изменений по итогам сложившейся практики, а также в целях облегчения ее прохождения претендентами – физическими лицами. Дополнительно проект более детально регулирует вопросы документооборота, связанного с аттестацией, а также размещение информации об экскурсоводах и гидах-переводчиках в Национальном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков Беларуси и в интернете.

Одновременно проект предусматривает утверждение Положения о порядке аттестации аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий) и их последующего учета.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Свои замечания и предложения с 21 апреля по 2 мая 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.