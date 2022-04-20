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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
14:56 21.04.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об экскурсионном обслуживании».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования документа являются общественные отношения, связанные с:
организацией и проведением профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков (далее – аттестация);
ведением Национального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Беларусь;
аттестацией аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий) и их последующего учета.
Проект утверждает порядок организации и проведения аттестации с учетом изменений по итогам сложившейся практики, а также в целях облегчения ее прохождения претендентами – физическими лицами. Дополнительно проект более детально регулирует вопросы документооборота, связанного с аттестацией, а также размещение информации об экскурсоводах и гидах-переводчиках в Национальном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков Беларуси и в интернете.
Одновременно проект предусматривает утверждение Положения о порядке аттестации аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий) и их последующего учета.
Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.
Свои замечания и предложения с 21 апреля по 2 мая 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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