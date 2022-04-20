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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРЕЧНИ ГОССТАНДАРТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ


10:15 21.04.2022

Постановлением Министерства связи и информатизации № 3 от 24 января 2022 г. установлены перечни государственных стандартов и технического кодекса установившейся практики, обязательных для соблюдения в сфере электросвязи.

Как сообщает Национальный правовой портал, установлен перечень государственных стандартов и технического кодекса установившейся практики, обязательных для соблюдения при оказании услуг электросвязи. В него включены:

Государственный стандарт СТБ 1904-2011 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля», утвержденный постановлением Госстандарта № 25 от 30 мая 2011 г.;

Государственный стандарт СТБ 1962-2012 «Услуги передачи данных. Требования к качеству. Нормы и методы контроля», утвержденный постановлением Госстандарта № 26 от 28 мая 2012 г.;

Государственный стандарт СТБ 2431-2015 «Услуги телефонной связи. Требования к качеству. Нормы и методы контроля», утвержденный постановлением Госстандарта № 47 от 7 октября 2015 г.;

Государственный стандарт СТБ 1662-2006 (ГОСТ Р 52023-2003) «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры, технические требования, методы измерений и испытаний», утвержденный постановлением Госстандарта № 35 от 31 июля 2006 г.;

Технический кодекс установившейся практики ТКП 223-2020 (33160) «Порядок организации центров обслуживания вызовов с использованием типовых технологий», утвержденный приказом Министерства связи и информатизации № 26 от 4 февраля 2020 г.

Также определены перечни технических стандартов, обязательных для соблюдения при:

идентификации объектов электросвязи и услуг электросвязи, отнесении их к объектам регулирования в сфере электросвязи;

построении и эксплуатации сетей электросвязи.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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