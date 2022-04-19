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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВЕДЕНИЕ ГОСРЕЕСТРА МОДЕЛЕЙ КАССОВЫХ СУММИРУЮЩИХ АППАРАТОВ
11:52 20.04.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановления правительства № 738 от 7 июня 2002 г. и № 832 от 10 июня 2008 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с порядком ведения Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси с целью:
обеспечения единого государственного учета разрешенных к использованию на территории Республики Беларусь моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов, в том числе совмещенных с таксометрами, и билетопечатающих машин и специальных компьютерных систем, используемых при проведении электронных интерактивных игр организаторами интерактивных игр (СКС);
предоставления общедоступной информации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о моделях (модификациях) кассового оборудования, СКС, включенных в Государственный реестр.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 20 апреля по 30 апреля 2022 г.
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