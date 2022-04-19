Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 29 от 11 апреля 2022 г. установлены новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены: на 24 копейки в пределах одного тарифного пояса (например, по направлению Минск-Городище); на 31 копейку в пределах двух тарифных поясов (например, по направлению Минск-Красное Знамя).

Размер увеличения тарифов на перевозки пассажиров ж/д транспортом на региональных и межрегиональных линиях зависит от расстояния, класса линий (эконом или бизнес), типов подвижного состава и вагона.

Например, стоимость проезда пассажиров в поездах региональных линий экономкласса из Минска в Молодечно или Столбцы увеличится на 41 копейку, в Руденск — на 23 копейки.

В поездах региональных линий бизнес-класса билет из Минска в Бобруйск будет стоить дороже на 1 рубль 47 копеек, в Оршу — на 1 рубль 79 копеек.

Стоимость проезда пассажиров в поездах межрегиональных линий экономкласса из Минска в Брест увеличится на 2 рубля 42 копейки (плацкарт) и на 3 рубля 37 копеек (купе). Из столицы в Витебск — на 2 рубля 20 копеек (плацкарт), на 3 рубля 4 копейки (купе).

Билет на поезд межрегиональных линий бизнес-класса из Минска в Гомель подорожает на 3 рубля 22 копейки (вагон 2-го класса), на 4 рубля 44 копейки (1-й класс).

«Решение о пересмотре тарифов в вышеуказанных размерах принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2022 году в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом», - прокомментировали в МАРТ.

По утверждению ведомства, в настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок – не достигает 17%. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется.

Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз производилось в июле 2021 г.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.