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ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МОГИЛЕВА И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОРОЖАЕТ С 20 АПРЕЛЯ


16:42 19.04.2022

Решением Могилевского областного исполнительного комитета № 19-5 от 11 апреля 2022 г. повышены цены на проезд в общественном транспорте Могилева и области.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, проезд с 20 апреля 2022 года стоимость одной поездки в городских автобусах и троллейбусах повысится с Br0,70 до Br0,80 за одну поездку. Изменения коснутся и поездок в пригородном сообщении.

Решением предусматривается повышение на территории региона тарифов на городские перевозки не только пассажиров, но и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс. кг на обычных и скоростных маршрутах, троллейбусами в регулярном сообщении. А также предельного максимального тарифа на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс. кг на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении с Br0,80 до Br0,90 за одну поездку. И предельных максимальных тарифов на пригородные автомобильные перевозки пассажиров за один километр проезда на обычных маршрутах с Br0,09 до Br0,10; на скоростных маршрутах с Br0,11 до Br0,12; на экспрессных маршрутах с Br0,12 до Br0,13; на дополнительных рейсах с Br0,11 до Br0,12.

Повышается и стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс. кг, троллейбусами в регулярном сообщении на обычных маршрутах в городах Могилеве и Бобруйске, районных центрах.

Решение вступит в силу после его официального опубликования.
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