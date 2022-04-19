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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В БЕЛАРУСИ
15:10 19.04.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси № 30 от 11 апреля 2022 года утверждены новые тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, изменение тарифов осуществлено в соответствии с Методикой ежегодной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов, предусмотренного действующим законодательством, и варьируется от 15 до 55 процентов в зависимости от вида груза.
При этом итоговая стоимость конкретной перевозки может незначительно отличаться в ту или иную сторону от указанных размеров, поскольку она формируется исходя из параметров конкретной перевозки (расстояние, масса, загрузка и иное).
У Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности.
Ведомство обращает внимание, что тарифы, установленные постановлением № 30, действуют только в отношении осуществляемых субъектами хозяйствования железнодорожных грузовых перевозок и не распространяются на пассажирские железнодорожные перевозки.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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