Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси № 30 от 11 апреля 2022 года утверждены новые тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, изменение тарифов осуществлено в соответствии с Методикой ежегодной индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов, предусмотренного действующим законодательством, и варьируется от 15 до 55 процентов в зависимости от вида груза.

При этом итоговая стоимость конкретной перевозки может незначительно отличаться в ту или иную сторону от указанных размеров, поскольку она формируется исходя из параметров конкретной перевозки (расстояние, масса, загрузка и иное).

У Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности.

Ведомство обращает внимание, что тарифы, установленные постановлением № 30, действуют только в отношении осуществляемых субъектами хозяйствования железнодорожных грузовых перевозок и не распространяются на пассажирские железнодорожные перевозки.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.