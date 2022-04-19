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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА КРИПТОВАЛЮТУ ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
14:09 19.04.2022
Постановлением Министерства юстиции № 67 от 14 апреля 2022 года определен порядок обращения взыскания на криптовалюту при исполнительном производстве.
Документ принят в целях реализации на практике указа от 14 февраля 2022 г. № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, постановление закрепляет порядок обращения взыскания на криптовалюту в рамках исполнительного производства, в том числе при исполнении исполнительного документа о конфискации имущества должника, об обращении имущества должника в доход государства иным способом.
Указанный порядок предусматривает особенности ареста, оценки, а также реализации криптовалюты в рамках исполнительного производства.
Постановление вступит в силу 17 мая 2022 г.
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