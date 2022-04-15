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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧЕН ЛИМИТ ДЛЯ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА ПОСЫЛОК
17:37 15.04.2022
Лукашенко 15 апреля подписал указ № 142, которым внесены корректировки в указ № 360 от 21 июля 2014 года "О перемещении товаров для личного пользования", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом предусмотрено, что действующие в Беларуси нормы беспошлинного ввоза товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц, приравнены к нормам, применяемым во всех остальных государствах - членах Евразийского экономического союза.
В результате в отношении товаров, ввезенных в адрес проживающих в Беларуси физических лиц названными способами, после вступления указа в силу будут применяться нормы беспошлинного ввоза ЕАЭС, в частности, если их размер не превысит до 1 октября 2022 года 1 тыс. евро и 31 кг, после 1 октября 2022 года - 200 евро и 31 кг.
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