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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА СТРОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14:00 15.04.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности и наименования объекта строительства».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования предлагаемой к обсуждению инструкции являются отношения в сфере определения видов строительной деятельности, а также наименований объектов строительства при реализации инвестиционных проектов в строительной деятельности.
В частности, с учетом практики применения ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и согласования» установлены основные принципы формирования наименования объекта, в том числе исходя из корректного определения вида строительной деятельности.
Согласно ТКП 45-1.02-298-2014 наименование объекта строительства должно содержать: вид строительства; наименование объекта строительства; месторасположение (улица, номер дома, город); очередь или пусковой комплекс (при наличии).
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 апреля 2022 г.
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