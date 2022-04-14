На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Инструкции о порядке определения вида строительной деятельности и наименования объекта строительства».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования предлагаемой к обсуждению инструкции являются отношения в сфере определения видов строительной деятельности, а также наименований объектов строительства при реализации инвестиционных проектов в строительной деятельности.

В частности, с учетом практики применения ТКП 45-1.02-298-2014 «Строительство. Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и согласования» установлены основные принципы формирования наименования объекта, в том числе исходя из корректного определения вида строительной деятельности.

Согласно ТКП 45-1.02-298-2014 наименование объекта строительства должно содержать: вид строительства; наименование объекта строительства; месторасположение (улица, номер дома, город); очередь или пусковой комплекс (при наличии).

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 апреля 2022 г.