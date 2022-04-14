Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 29 от 1 апреля 2022 г. установлен перечень сельскохозяйственных специальностей, на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики Беларусь без вступительных испытаний лица, поступающие в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).

Как сообщает Национальный правовой портал, в списке 18 специальностей, среди которых:

экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса;

агрономия;

селекция и семеноводство;

защита растений и карантин;

зоотехния;

ветеринарная медицина;

сельское строительство и обустройство территорий;

мелиорация и водное хозяйство;

техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства;

управление охраной труда в сельском хозяйстве.

Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 г.