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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬХОЗСПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ ПРИ ЦЕЛЕВОМ НАПРАВЛЕНИИ БУДУТ ЗАЧИСЛЯТЬ В ВУЗЫ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
09:56 15.04.2022
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 29 от 1 апреля 2022 г. установлен перечень сельскохозяйственных специальностей, на которые зачисляются в учреждения высшего образования Республики Беларусь без вступительных испытаний лица, поступающие в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего).
Как сообщает Национальный правовой портал, в списке 18 специальностей, среди которых:
экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса;
агрономия;
селекция и семеноводство;
защита растений и карантин;
зоотехния;
ветеринарная медицина;
сельское строительство и обустройство территорий;
мелиорация и водное хозяйство;
техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства;
управление охраной труда в сельском хозяйстве.
Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 г.
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