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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ
12:27 14.04.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 27 от 5 апреля 2022 г. установлены новые тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы на услуги электросвязи общего пользования повысятся в следующих размерах: абонементная плата за основной телефон в месяц для физических лиц – на 14 копеек; повременная плата за местные телефонные соединения для физических лиц – на 0,0003 копейки за минуту; повременная плата за междугородние телефонные соединения для физических лиц – на 0,0008 копейки за минуту.
Тарифы на услуги почтовой связи общего пользования повысятся в следующих размерах: пересылка простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 г – на 2 копейки для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
«Решение о пересмотре тарифов в указанных размерах принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2022 году в целях обеспечения возмещения операторам электро- и почтовой связи экономически обоснованных затрат при оказании данных услуг», - пояснили в ведомстве.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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