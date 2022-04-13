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В МИНСКЕ ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ПОДОРОЖАЕТ


11:00 14.04.2022

Решением Мингорисполкома № 968 от 7 апреля 2022 года повышаются повышаются тарифы на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта (за исключением железнодорожного).

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, талончик на проезд в автобусе, троллейбусе, в обычном и скоростном трамвае будет стоить 85 копеек, что больше на 10 копеек. Одна поездка в метро обойдется в 90 копеек (ранее - 80 копеек).

За перевозку ручной клади в автобусе, троллейбусе или трамвае придется заплатить 85 копеек (ранее — 75), а в метро — 90 копеек (ранее - 80).

Стоимость проезда в экспресс-автобусах станет дороже также на 10 копеек: талончик будет стоить 1 рубль. Соответствующий тариф будет действовать и при провозе ручной клади.

Документом также утверждены цены месячных проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении.

В частности, безлимитный проездной на наземный транспорт в течение одних суток обойдется в 4,20 рубля. Стоимость безлимитного билета на 30 суток на два вида транспорта (автобус-метро, троллейбус-метро, трамвай-метро) составит 52,55 рубля.

Безлимитные проездные на три вида транспорта, включая метро (например, автобус-троллейбус-метро), на 30 суток будут стоить 62,06 рубля. Стоимость совмещенных билетов на 30 суток на четыре вида транспорта - 69,86 рубля.

Решение вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.
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