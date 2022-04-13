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ГРАНИЦЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОПТИМИЗИРОВАНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


17:47 13.04.2022

Постановлением Совета министров № 222 от 11 апреля 2022 года оптимизирована территория СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, общая площадь в новых границах составила 4156,62 гектара. Данная мера направлена на дальнейшее развитие СЭЗ, повышение инвестиционной привлекательности и формирование условий для ускоренного развития регионов Гродненской области.

Постановлением скорректированы границы участков СЭЗ «Гродноинвест» в Гродненском, Свислочском, Сморгонском районах, а также в городах Лида, Новогрудок, Сморгонь, Слоним и Гродно. Это позволит улучшить условия для привлечения инвестиций в регионы, задействовать новые промышленные площадки с инвестиционной емкостью до $60 млн, обеспечить возможность дальнейшей эффективной реализации инвестиционных проектов действующих резидентов СЭЗ на общую сумму свыше $120 млн.

В настоящее время территория СЭЗ «Гродноинвест» состоит из 12 участков, 26 секторов и включает в себя земли Гродно, Лиды, Мостов, Новогрудка, Слонима, Щучина, Сморгони и Свислочи. Последний раз территория СЭЗ изменялась в 2018 году. Тогда в ее границы впервые были включены территории Свислочи (участок №12), расширены индустриальные парки в Сморгони и Гродненском районе (участки №2 и №11).

Созданные условия для развития бизнеса позволили с 2018 года привлечь более $1,0 млрд иностранных инвестиций. На эффективность деятельности СЭЗ «Гродноинвест» указывает и тот факт, что на единицу государственных инвестиционных затрат привлечено порядка 65 единиц частных инвестиций.
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