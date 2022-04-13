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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ-2022 В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ 14 ИЮНЯ
13:52 13.04.2022
Министерство образования 29 марта приняло постановление № 58 «О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2022 году».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен график проведения централизованного тестирования (ЦТ):
14 июня – белорусский язык;
16 и 17 июня – русский язык;
19 июня – обществоведение;
21 и 22 июня – математика;
24 июня – биология;
26 июня – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
28 июня – химия;
30 июня – физика;
2 июля – история Беларуси;
4 июля – география;
6 июля – всемирная история (новейшее время).
Определены также резервные дни проведения ЦТ: 12 и 14 июля – по белорусскому и русскому языкам; 12 и 16 июля – по остальным предметам.
Документом установлен перечень учреждений образования в каждой из областей и городе Минске, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для его прохождения.
Постановлением определены:
время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования – с 9.00 до 19.00 (в субботние дни (14, 28 мая, 2 июля) – с 9.00 до 18.00);
сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – с 2 по 7 июля;
время начала ЦТ в основные и резервные дни – 11.00.
База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы «Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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