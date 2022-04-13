Министерство образования 29 марта приняло постановление № 58 «О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2022 году».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен график проведения централизованного тестирования (ЦТ):

14 июня – белорусский язык;

16 и 17 июня – русский язык;

19 июня – обществоведение;

21 и 22 июня – математика;

24 июня – биология;

26 июня – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

28 июня – химия;

30 июня – физика;

2 июля – история Беларуси;

4 июля – география;

6 июля – всемирная история (новейшее время).

Определены также резервные дни проведения ЦТ: 12 и 14 июля – по белорусскому и русскому языкам; 12 и 16 июля – по остальным предметам.

Документом установлен перечень учреждений образования в каждой из областей и городе Минске, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для его прохождения.

Постановлением определены:

время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования – с 9.00 до 19.00 (в субботние дни (14, 28 мая, 2 июля) – с 9.00 до 18.00);

сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни – с 2 по 7 июля;

время начала ЦТ в основные и резервные дни – 11.00.

База данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы «Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.