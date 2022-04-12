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УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТАННЫХ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ ДЕНЕГ


10:56 13.04.2022

Постановлением Министерства финансов № 20 от 8 апреля 2022 г. установлен порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике в 2022 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов.

Принимающие участие в республиканском субботнике некоммерческие организации перечисляют наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета рай- и горисполкомов или на текущий (расчетный) банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов.

В свою очередь районные и городские исполнительные комитеты ежедневно перечисляют на отдельные счета областных исполнительных комитетов полученные от проведения республиканского субботника денежные средства. А облисполкомы и Мингорисполком – на отдельный банковский счет Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.
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