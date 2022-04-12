Правительство Беларуси вводит ограничения на вывоз из страны некоторых видов продовольственных товаров. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

Согласно информации, теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно: муки (гречневой, пшеничной) - до 1 кг, отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена) - до 1 кг, сахара - до 1 кг, соли - до 1 кг, макаронных изделий - до 1 кг, масла растительного - до 1 л, консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания) - до 3 банок.

Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Беларуси

При этом предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами

«Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь», - говорится в сообщении.