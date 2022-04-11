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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ТАРИФЫ НА ГОРОДСКИЕ И ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИ
10:00 12.04.2022
Брестским, Гомельским, Гродненским и Минским областными исполкомами приняты решения об изменении тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами и автобусами, а также на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.
Как сообщает Национальный правовой портал, решениями областных исполкомов предусмотрено повышение:
тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами и автобусами в регулярном сообщении – на 0,10 рубля за одну поездку;
тарифов на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – на 0,01 рубля за один километр провоза;
стоимости проездных билетов.
Все указанные решения вступили в силу.
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