Брестским, Гомельским, Гродненским и Минским областными исполкомами приняты решения об изменении тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами и автобусами, а также на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

Как сообщает Национальный правовой портал, решениями областных исполкомов предусмотрено повышение:

тарифов на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами и автобусами в регулярном сообщении – на 0,10 рубля за одну поездку;

тарифов на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении – на 0,01 рубля за один километр провоза;

стоимости проездных билетов.

Все указанные решения вступили в силу.