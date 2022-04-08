Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 24 от 25 марта 2022 г. установлены тарифы для юридических лиц на услуги по транспортировке нефти по новым маршрутным направлениям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы установлены в белорусских и российских рублях за тонну нетто без НДС и рассчитаны исходя из уровня уже действующих тарифов, определенных постановлением МАРТ от 19 января 2022 г. № 7 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам».

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.