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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР ПО РЕГИСТРАЦИИ АГЕНТСТВ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
13:55 08.04.2022
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 21 от 31 марта 2022 г. утверждены регламенты административных процедур по включению в Реестр агентств по трудоустройству и внесению изменения в Реестр агентств по трудоустройству.
Административные процедуры по включению и внесению изменения в Реестр агентств по трудоустройству, а также сроки ее осуществления (5 рабочих дней) установлены подпунктами 15.3.1 и 15.3.2 Единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета министров № 548 от 24 сентября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в соответствии с регламентами юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для включения в Реестр агентств по трудоустройству, либо внесения в него изменения необходимо подать соответствующее заявление в Министерство труда и социальной защиты.
Регламентами установлены форма заявления о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству, форма заявления о внесении изменения в Реестр агентств по трудоустройству.
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