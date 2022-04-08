Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 21 от 31 марта 2022 г. утверждены регламенты административных процедур по включению в Реестр агентств по трудоустройству и внесению изменения в Реестр агентств по трудоустройству.

Административные процедуры по включению и внесению изменения в Реестр агентств по трудоустройству, а также сроки ее осуществления (5 рабочих дней) установлены подпунктами 15.3.1 и 15.3.2 Единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета министров № 548 от 24 сентября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в соответствии с регламентами юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для включения в Реестр агентств по трудоустройству, либо внесения в него изменения необходимо подать соответствующее заявление в Министерство труда и социальной защиты.

Регламентами установлены форма заявления о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству, форма заявления о внесении изменения в Реестр агентств по трудоустройству.