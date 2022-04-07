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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВВЕДЕНО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА РЯД ТОВАРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ


12:01 08.04.2022

Правительство Беларуси изменило подход к ценовому регулированию. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«Для поддержания ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключения возможного спекулятивного роста цен и дефицита по отдельным товарным позициям премьер подписал постановление, которым точечно изменены подходы к государственному ценовому регулированию», - говорится в сообщении.

В частности, в одном нормативном правовом акте консолидированы все требования, устанавливаемые для субъектов хозяйствования при формировании цен.

Постановлением уточнен перечень товаров первой необходимости и лекарств, которые подвержены ”жесткому“ регулированию (повышение цены на такие товары более чем на 1,2% в месяц должно быть согласовано с комиссией по ценообразованию при Совмине).

Детализированы позиции продовольственных групп товаров с учетом их соответствия критерию социальной значимости, а также сохранены группы товаров, которые в полном объеме производятся в республике и обеспечивают потребность внутреннего рынка

Введено государственное регулирование цен на отдельные непродовольственные товары (мыло, туалетная бумага, салфетки бумажные, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие средства порошкообразные, зубная паста, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей)

В целях минимизации роста отпускных цен снижены на 5% предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо (говядина и свинина на кости, куры (тушка), хлеб, макаронные изделия

При этом размеры надбавок согласованы с представителями крупных розничных сетей. Также продолжает свое действие ранее подписанное соглашение с торговыми сетями о предоставлении скидок социально не защищенным категориям граждан

Внесены поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции.

С вступлением в силу постановления утрачивают силу постановления правительства № 100, 51 (частично), 36 и постановление МАРТ № 25.
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