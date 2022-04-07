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ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ
10:55 08.04.2022
В связи с активным развитием цифровых технологий Министерство связи и информатизации наделяется дополнительными полномочиями. Соответствующий указ № 136 "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации" подписал 7 апреля Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Министерство связи и информатизации наделяется новыми полномочиями в части управления процессами цифрового развития в государстве, цифровой трансформации системы государственного управления и всех отраслей экономики.
Для практического сопровождения вопросов цифровизации и их ускоренной реализации будет создан Центр цифрового развития. Он станет оказывать содействие государственным органам и организациям в подготовке и реализации мероприятий в сфере цифрового развития.
Также учреждается Центр перспективных исследований в сфере цифрового развития. Он будет формировать предложения по проектам прогнозов цифрового развития, показателям уровня цифрового развития отраслей и регионов, собирать информацию для оценки эффективности реализации мероприятий, включенных в программы в сфере цифрового развития. За данным центром будет закреплено организационное сопровождение экспертизы мероприятий в сфере цифрового развития с привлечением специалистов государственных органов и организаций, резидентов Парка высоких технологий.
«Указ расширяет механизмы финансовой поддержки процессов цифрового развития и предусматривает возможность внедрения уже разработанных программных продуктов. Упрощаются процессы заключения и реализации договоров в сфере цифрового развития», - говорится в комментарии.
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