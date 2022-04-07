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АКТУАЛИЗИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИПРОЦЕДУР ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ «ОДНО ОКНО» В ОТНОШЕНИИ БИЗНЕСА


09:59 08.04.2022

Перечень административных процедур, осуществляемых через службу «одно окно» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, актуализирован в связи с принятым постановлением правительства Беларуси № 175 от 25 марта 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, сейчас представители бизнеса могут обратиться в службу «одно окно» за осуществлением порядка 50 процедур.

Исчерпывающий перечень документов, представляемых при обращении субъектами хозяйствования, размер взимаемой платы, особенности осуществления административной процедуры и иные процедурные вопросы определяются в регламенте административной процедуры, который утверждается органом-регулятором в отношении каждой процедуры.

Ранее действовавшее постановление Совета министров № 156 от 17 февраля 2012 г., определявшее единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признано утратившим силу.

В настоящее время Министерство юстиции во взаимодействии с исполкомами прорабатывает вопрос о дальнейшем расширении перечня административных процедур, осуществляемых через службу «одно окно», в целях их максимальной консолидации в службе и обеспечения максимально удобного для граждан и представителей бизнеса обращения в органы местной власти.
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