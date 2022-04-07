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В БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПЛАТЕЖИ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ ИНОСТРАННЫМ РЕЗИДЕНТАМ»
18:11 07.04.2022
Лукашенко 7 апреля подписал указ № 137 «Об исполнительных документах», сообщает его пресс-служба.
«Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия», - говорится в комментарии к документу.
В частности, указом приостанавливается исполнение исполнительных документов, вынесенных в пользу таких резидентов.
Кроме того, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приеме подаваемых этими резидентами самостоятельно платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.
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