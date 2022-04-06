Республиканским органам госуправления и иным государственным организациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям рекомендовано на добровольной основе провести 16 апреля 2022 г. республиканский субботник.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале постановлению Совмина № 208 от 5 апреля 2022 года, субботник может быть проведен на рабочих местах.

Кроме того, организации могут осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние: объектов и территорий населенных пунктов; историко-культурных ценностей; мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны.

Денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком в порядке, установленном Министерством финансов.

Поступившие средства будут направлены на финансирование капитального ремонта с модернизацией и элементами реставрации государственного учреждения «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь».

Некоммерческие организации, принимающие участие в субботнике по решению их коллективов, могут перечислить соответствующие средства в добровольно определяемом размере в установленном Министерством финансов порядке.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 16 апреля 2022 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Для подготовки и проведения республиканского субботника создана рабочая группа, которую возглавляет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. В ее состав вошли руководители министерств, облисполкомов и Минского горисполкома, иных государственных организаций.

Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить 16 апреля 2022 г. бесперебойную работу пассажирского транспорта, а Министерству информации – организовать освещение в СМИ хода подготовки и проведения республиканского субботника.