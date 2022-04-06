ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЗАРАБОТАННЫЕ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ ДЕНЬГИ НАПРАВЯТ НА РЕМОНТ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ХАТЫНЬ»


13:27 07.04.2022

Республиканским органам госуправления и иным государственным организациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям рекомендовано на добровольной основе провести 16 апреля 2022 г. республиканский субботник.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале постановлению Совмина № 208 от 5 апреля 2022 года, субботник может быть проведен на рабочих местах.

Кроме того, организации могут осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние: объектов и территорий населенных пунктов; историко-культурных ценностей; мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан времен Великой Отечественной войны.

Денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком в порядке, установленном Министерством финансов.

Поступившие средства будут направлены на финансирование капитального ремонта с модернизацией и элементами реставрации государственного учреждения «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь».

Некоммерческие организации, принимающие участие в субботнике по решению их коллективов, могут перечислить соответствующие средства в добровольно определяемом размере в установленном Министерством финансов порядке.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 16 апреля 2022 г. является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Для подготовки и проведения республиканского субботника создана рабочая группа, которую возглавляет заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. В ее состав вошли руководители министерств, облисполкомов и Минского горисполкома, иных государственных организаций.

Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить 16 апреля 2022 г. бесперебойную работу пассажирского транспорта, а Министерству информации – организовать освещение в СМИ хода подготовки и проведения республиканского субботника.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2022
валюта курс
EUR 3.2185
USD 2.9466
RUB 3.5404
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2185 -0.0182
USD 2.9466 +0.0037
RUB 3.5404 +0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1000
USD 2.8000 2.8400
RUB 2.2000 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.1000
EUR/RUB 80.3000 135.8300
USD/RUB 78.0000 124.1300
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте