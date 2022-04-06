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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ

11:11 07.04.2022 На общественное обсуждение вынесен проект изменений № 4 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). Как сообщает Национальный правовой портал, дополнены сроки действия некоторых разрешений в области промышленной безопасности В частности, документом предлагается: конкретизировать отдельные положения ТР ТС 010/2011 с учетом накопленного опыта его применения; разграничить область применения ТР ТС 010/2011 (например, в части дублирования с областью применения ТР ТС 004/2011, ТР ТС 031/2012); дополнить Перечни объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 (приложение 3 к ТР ТС 010/2011) с целью гармонизации Перечня объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 с положениями Директивы 2006/42/ЕС; уточнить и дополнить установленную в статье 2 ТР ТС 010/2011 терминологию. Организатор общественного обсуждения – Министерство промышленности Республики Беларусь. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 20 апреля 2022 г.