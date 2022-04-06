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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
11:11 07.04.2022
На общественное обсуждение вынесен проект изменений № 4 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
Как сообщает Национальный правовой портал, дополнены сроки действия некоторых разрешений в области промышленной безопасности
В частности, документом предлагается:
конкретизировать отдельные положения ТР ТС 010/2011 с учетом накопленного опыта его применения;
разграничить область применения ТР ТС 010/2011 (например, в части дублирования с областью применения ТР ТС 004/2011, ТР ТС 031/2012);
дополнить Перечни объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 (приложение 3 к ТР ТС 010/2011) с целью гармонизации Перечня объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 с положениями Директивы 2006/42/ЕС;
уточнить и дополнить установленную в статье 2 ТР ТС 010/2011 терминологию.
Организатор общественного обсуждения – Министерство промышленности Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 20 апреля 2022 г.
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