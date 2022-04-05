С 15 апреля изменяются отдельные нормы порядка распределения, выдачи и использования разрешений на международные автоперевозки грузов. Изменения предусмотрены постановлением Минтранса № 6 от 16 марта 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в соответствии с данным постановлением Инструкция о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на проезд транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, по территории иностранных государств при выполнении международных автомобильных перевозок, приводится в соответствие с правилами автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совмина № 970 от 30 июня 2008 г. (с учетом внесенных изменений постановлением правительства № 579 от 12 октября 2021 г.).

Таким образом, с 15 апреля 2022 г. выдача разрешений и (или) разрешений ЕКМТ осуществляется Транспортной инспекцией автомобильным перевозчикам, которые являются зарегистрированными пользователями автоматизированной системы по учету и выдаче разрешений и отразивших в этой системе сведения о грузовых транспортных средствах, водителях и лицах, ответственных за организацию и выполнение международных автомобильных перевозок, и подтверждающие их документы.

Не позднее 30 июня 2022 г. автомобильным перевозчикам необходимо предоставить в структурные подразделения Транспортной инспекции, осуществляющие выдачу разрешений, следующие документы и (или) сведения, указанные в абзацах втором - седьмом и десятом части первой пункта 3502 Правил автомобильных перевозок грузов:

список грузовых транспортных средств (новая форма);

копии свидетельств о регистрации транспортных средств (технических паспортов), заверенных автомобильным перевозчиком;

копии заверенных документов, подтверждающих соответствие транспортных средств экологическим и техническим требованиям и выданных заводом-изготовителем, заверенных автомобильным перевозчиком (при их наличии);

копии документов, подтверждающих пригодность транспортных средств к эксплуатации на дорогах, заверенных автомобильным перевозчиком (при их наличии);

список водителей (вводится соответствующая форма);

копии документов, подтверждающих профессиональную компетентность лица, ответственного за организацию и выполнение международных автомобильных перевозок;

справку о выручке от деятельности по международной перевозке грузов.

При выполнении в отчетном периоде международных автомобильных перевозок грузов для собственных нужд в приложении к справке о выручке от деятельности по международной перевозке грузов представляется заверенный автомобильным перевозчиком перечень расходов по перевозке товаров автомобильным транспортом для собственных нужд, на основании которых составлена данная справка.

Стоит отметить, что при изменении вышеперечисленных документов и (или) сведений (кроме справки о выручке), автомобильному перевозчику необходимо в течении 10 календарных дней с момента наступления таких изменений предоставить в структурное подразделение Транспортной инспекции измененные документы и (или) сведения.

С 1 июля 2022 г. разрешения, не подлежащие распределению, будут выдаваться с учетом допустимого количества таких разрешений, не возвращенных автомобильным перевозчиком, в удельном весе от количества грузовых автомобильных транспортных средств, используемых для выполнения международных автомобильных перевозок грузов, документы и сведения о которых представлены автомобильным перевозчиком в Транспортную инспекцию и содержатся в автоматизированной системе на дату выдачи разрешений.

Бухгалтерский баланс за январь-декабрь предыдущего года, представляемый юридическими лицами, или документы, представляемые индивидуальными предпринимателями подтверждающие в текущем календарном году наличие в собственности имущества, с целью подтверждения финансового состояния автомобильного перевозчика представляются не позднее 30 июня. При этом вновь созданные автомобильные перевозчики, являющиеся юридическими лицами, не представляют бухгалтерский баланс в календарном году, в котором они созданы.

Вновь созданные автомобильные перевозчики, ранее не выполнявшие международные автомобильные перевозки грузов, до представления формы государственной статистической отчетности 4-тр (международные) (Минтранс), представляют справку о выручке от деятельности по международной перевозке грузов.

С учетом внесенных изменений, о намерении получения разрешений, подлежащих распределению, автомобильный перевозчик информирует Транспортную инспекцию посредством автоматизированной системы путем использования полученного логина и пароля для входа в личный кабинет.

Приложением 3 к Инструкции установлена новая форма заявления о выдаче разрешений ЕКМТ. Вместе с данным заявлением представляются только документы, подтверждающие, что автомобильный перевозчик отвечает критериям деловой репутации. Количество грузовых автомобильных транспортных средств, соответствующих экологическим и техническим требованиям вида распределяемых разрешений ЕКМТ, определяется на основании документов и сведений, представленных автомобильными перевозчиками в соответствии с пунктом 3502 Правил автомобильных перевозок грузов и содержащихся в автоматизированной системе по состоянию на 30 ноября текущего календарного года.

Приложением 7 к Инструкции установлена форма отчета об использовании разрешений ЕКМТ за отчетный период, который предоставляется автомобильными перевозчиками в Транспортную инспекцию не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом (январь-февраль, январь-апрель, январь-июнь, январь-август, январь-октябрь, январь-декабрь).

При предоставлении соответствующего заявления автомобильным перевозчиком о выдаче разрешений (вводится новая форма) определена возможность отправки таких разрешений Транспортной инспекцией на возмездной основе операторами почтовой связи.