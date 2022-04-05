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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН РЯД НПА ПО ВОПРОСАМ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


12:16 06.04.2022

Министерство юстиции Беларуси скорректировало ряд нормативных правовых актов в связи с вступлением в силу с 12 апреля 2022 года изменений, внесенных в Закон №305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» от 18 июля 2004 г.

Как сообщает Национальный правовой портале, приняты следующие постановления:

№ 44 «Об изменении постановлений Министерства юстиции Республики Беларусь от 18 декабря 2013 г №199 и от 31 декабря 2013 г №214» от 18 марта 2022 г;

№ 45 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 10 декабря 2012 г №293» от 18 марта 2022 г

№ 46 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 26 октября 2006 г №64» от 18 марта 2022 г;

№ 47 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г №203» от 21 марта 2022 г;

№ 48 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г №63» от 21 марта 2022 г;

№ 51 «Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 февраля 2002 г №3» от 24 марта 2022 г.

Так, постановлением № 44 уточняются отдельные вопросы порядка выдачи удостоверения нотариуса, работы Квалификационной комиссии по вопросам нотариальной деятельности и выдачи свидетельства на осуществление нотариальной деятельности.

В частности, закрепляется, что заявление о прекращении нотариальной деятельности подается нотариусом в Квалификационную комиссию по вопросам нотариальной деятельности не позднее чем за трех рабочих дня до даты прекращения нотариальной деятельности, указанной в таком заявлении.

Постановлением № 45:

вносятся изменения в существующие формы свидетельств об установлении факта правопреемства, изменения наименования юридического лица, изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества гражданина (установление факта правопреемства) и удостоверительных надписей с учетом изменений, внесенных в Закон о нотариате;

уточняются вопросы составления текста удостоверительной надписи в случае, когда доверенность от имени юридического лица в соответствии с частью второй пункта 5 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь подписывается главным бухгалтером, руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.

Также в целях защиты интересов взыскателя в формах свидетельств об установлении факта правопреемства, а также в формах удостоверительных надписей на дубликатах исполнительных надписей или свидетельств об установлении факта правопреемства указывается, что их выдача не влечет изменение срока предъявления исполнительной надписи к исполнению.

В соответствии с постановлением № 46 вносятся изменения в Правила нотариального делопроизводства.

Так, уточняется порядок внесения исправлений в нотариальный документ. В частности, допускается внесение исправлений в нотариальный документ путем составления текста этого документа заново на основании заявления заинтересованного лица. При этом внесение исправлений путем составления текста документа заново осуществляется только при представлении нотариусу всех ранее выданных нотариальных документов.

Кроме того, согласно внесенным изменениям допускается извещение о получении нотариусом истребованных сведений и документов, о необходимости истребования дополнительных сведений и документов посредством телефонного сообщения.

В целях защиты персональных данных, обеспечения сохранности нотариальной тайны и иной охраняемой законом тайны Правила дополняются нормой, согласно которой черновые экземпляры, рабочие записи и проекты документов на бумажных носителях, содержащие сведения, составляющие нотариальную или иную охраняемую законом тайну, распространение и (или) предоставление которой ограничено, подлежат уничтожению.

Для надлежащей организации рабочих процессов и обеспечения нотариусов необходимыми документами в Правила вносятся изменения, согласно которым завещания, в том числе приравниваемые к нотариально удостоверенным, закрытые завещания, алфавитные книги учета завещаний, книги учета наследственных дел, алфавитные книги учета наследственных дел, используемые нотариусами в работе, не передаются в нотариальный архив после окончания 10-летнего срока их хранения.

Постановлением № 47 совершенствуется порядок регистрации нотариальных контор и нотариальных бюро, вносятся отдельные изменения в формы свидетельств о регистрации нотариальной конторы, нотариального бюро.

Постановлением № 48 корректируются нормы Инструкции о порядке совершения нотариальных действий.

В частности, в Инструкцию внесены изменения в части исключения принципа территориальности при удостоверении договоров об ипотеке земельного участка. Теперь договор об ипотеке земельного участка может быть удостоверен любым нотариусом.

Также уточняются отдельные вопросы, возникающие в правоприменительной практике при выдаче свидетельств о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака.

Постановлением № 51 приводятся в соответствие с законодательством постановление Министерства юстиции Республики Беларусь №3 «Об утверждении Инструкции о порядке удостоверения завещаний и доверенностей, приравниваемых к нотариально удостоверенным» от 19 февраля 2002 г. и Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей, приравниваемых к нотариально удостоверенным.
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