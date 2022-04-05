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СОВМИН АКТУАЛИЗИРОВАЛ ПРАВИЛА БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МОЛОКОМ ПРИ РАБОТЕ С ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
11:17 06.04.2022
Постановлением Совета министров № 205 от 4 апреля 2022 г. актуализированы правила бесплатного обеспечения работников молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с вредными веществами.
Согласно постановлению, установлены перечень равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться вместо молока, и нормы их бесплатной выдачи.
К таким продуктам отнесены:
кисломолочные жидкие продукты с содержанием жира до 3,5 процента (кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5 процента без добавления немолочных компонентов,
творог не более 9-процентной жирности,
сыр не более 24-процентной жирности,
специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания. Критерии отнесения к специализированным пищевым продуктам диетического профилактического питания определяются Министерством здравоохранения.
как сообщает Минтруда и соцзащиты, это позволит расширить возможности нанимателя в выборе пищевого продукта для обеспечения работников, занятых на работах с вредными веществами, предусмотренными перечнем вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов.
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