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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ НАЛОГ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФРАКЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
09:58 06.04.2022
В Беларуси вводится сбор за реализацию фракции ароматических углеводородов (коды 2707 50 100 0 и 2707 50 900 0 ТНВЭД ЕАЭС). Об этом говорится в указе № 134 от 4 апреля 2022 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, сбор вводится в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета.
В частности, плательщиками сбора являются организации, осуществляющие производство и реализацию фракции ароматических углеводородов.
Ставка сбора за 1 тонну ФАУ устанавливается как произведение ставки вывозной таможенной пошлины на бензины товарные.
Ставка вывозной таможенной пошлины на бензины устанавливается ежемесячно в долларах США. Сбор за ФАУ будет оплачиваться в белорусских рублях по курсу Нацбанка Беларуси на дату реализации.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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