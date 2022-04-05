В Беларуси вводится сбор за реализацию фракции ароматических углеводородов (коды 2707 50 100 0 и 2707 50 900 0 ТНВЭД ЕАЭС). Об этом говорится в указе № 134 от 4 апреля 2022 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, сбор вводится в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета.

В частности, плательщиками сбора являются организации, осуществляющие производство и реализацию фракции ароматических углеводородов.

Ставка сбора за 1 тонну ФАУ устанавливается как произведение ставки вывозной таможенной пошлины на бензины товарные.

Ставка вывозной таможенной пошлины на бензины устанавливается ежемесячно в долларах США. Сбор за ФАУ будет оплачиваться в белорусских рублях по курсу Нацбанка Беларуси на дату реализации.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.