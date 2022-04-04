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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 6 ИЮНЯ В БЕЛАРУСИ ЗАРАБОТАЕТ ЕДИНАЯ БАЗА ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ COVID-19
10:59 05.04.2022
Постановлением Совета министров № 202 от 4 апреля 2022 г. предусмотрено создание и введение в эксплуатацию с 6 июня 2022 г. единой автоматизированной информационной системы учета лиц, вакцинированных против COVID-19 (ЕАИС).
Как сообщает Национальный правовой портал, документ принят в целях оказания в Беларуси услуг физлицам, перемещающимся по территории Евразийского экономического союза, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».
Документом утверждено положение о порядке функционирования и использования указанной ЕАИС.
Согласно положению, среди основных функций системы – поиск, получение, передача, сбор, обработка, формирование, накопление и хранение иной информации, поступающей в ЕАИС.
Планируется также обеспечить взаимодействие ЕАИС с мобильным приложением «Путешествую без COVID-19», иными информационными системами и ресурсами, осуществляющими учет информации, в целях предотвращения распространения COVID-19.
Использовать систему смогут, в частности: Министерство здравоохранения; органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор; организации здравоохранения; физические лица, информация о которых внесена в ЕАИС.
В ЕАИС предполагается включать в том числе следующие сведения о лицах, прошедших вакцинацию:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, вакцинированного против COVID-19;
название, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
данные о гражданстве (подданстве);
информация о первой, второй и бустерной дозах вакцины – число, месяц, год введения; наименование вакцины; страна – производитель вакцины; номер партии вакцины; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) медицинского работника, назначившего введение вакцины.
Порядок включения в систему указанных данных будет определен дополнительно.
Владельцем системы определено Министерство здравоохранения, а собственником и оператором – Национальный центр электронных услуг.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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