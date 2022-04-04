Постановлением Совета министров № 202 от 4 апреля 2022 г. предусмотрено создание и введение в эксплуатацию с 6 июня 2022 г. единой автоматизированной информационной системы учета лиц, вакцинированных против COVID-19 (ЕАИС).

Как сообщает Национальный правовой портал, документ принят в целях оказания в Беларуси услуг физлицам, перемещающимся по территории Евразийского экономического союза, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Документом утверждено положение о порядке функционирования и использования указанной ЕАИС.

Согласно положению, среди основных функций системы – поиск, получение, передача, сбор, обработка, формирование, накопление и хранение иной информации, поступающей в ЕАИС.

Планируется также обеспечить взаимодействие ЕАИС с мобильным приложением «Путешествую без COVID-19», иными информационными системами и ресурсами, осуществляющими учет информации, в целях предотвращения распространения COVID-19.

Использовать систему смогут, в частности: Министерство здравоохранения; органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор; организации здравоохранения; физические лица, информация о которых внесена в ЕАИС.

В ЕАИС предполагается включать в том числе следующие сведения о лицах, прошедших вакцинацию:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, вакцинированного против COVID-19;

название, серия и номер документа, удостоверяющего личность;

данные о гражданстве (подданстве);

информация о первой, второй и бустерной дозах вакцины – число, месяц, год введения; наименование вакцины; страна – производитель вакцины; номер партии вакцины; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) медицинского работника, назначившего введение вакцины.

Порядок включения в систему указанных данных будет определен дополнительно.

Владельцем системы определено Министерство здравоохранения, а собственником и оператором – Национальный центр электронных услуг.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.