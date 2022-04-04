ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В ГТК БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ В ЗАЯВЛЕНИИ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР УЭО С 13 АПРЕЛЯ


09:54 05.04.2022

13 апреля 2022 г. вступают в силу два решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 марта 2022 г.

Так, решением № 36 внесены изменения в форму заявления о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, утвержденную решением коллегии ЕЭК № 128 от 26 сентября 2017 г., и в порядок заполнения формы заявления о включении в реестр уполномоченных экономических операторов.

Государственный таможенный комитет Беларуси обращает внимание, что с даты вступления в силу решения № 36 в заявлении о включении в реестр уполномоченных экономических операторов дополнительно необходимо указывать:

1. в первой строке: наименование заявителя на английском языке; место нахождения, адрес электронной почты, контактные номера телефонов (по желанию заявителя);

2. в разделе II в графе 3:

код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность, утвержденным решением коллегии ЕЭК № 53 от 2 апреля 2019 г.;

код страны (региона или части страны), уполномоченным органом которой выдан документ, удостоверяющий личность, в соответствии с классификатором стран мира (приложение № 22 к решению комиссии Таможенного союза № 378 от 20 сентября 2010 г.);

серию (при наличии), номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер (при наличии).

Решением № 37 утверждены измененные форма свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и порядок ее заполнения.

В свою очередь свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, выданные по форме, утвержденной решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 129 от 26 сентября 2017 г., являются действительными наряду со свидетельствами, выданными по форме, утвержденной решением № 37.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2022
валюта курс
EUR 3.2585
USD 2.9475
RUB 3.5209
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2585 -0.0046
USD 2.9475 +0.0039
RUB 3.5209 -0.0132
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1700 3.2300
USD 2.8900 2.9400
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1100
EUR/RUB 88.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте