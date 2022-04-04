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В ГТК БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ В ЗАЯВЛЕНИИ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР УЭО С 13 АПРЕЛЯ
09:54 05.04.2022
13 апреля 2022 г. вступают в силу два решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 марта 2022 г.
Так, решением № 36 внесены изменения в форму заявления о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, утвержденную решением коллегии ЕЭК № 128 от 26 сентября 2017 г., и в порядок заполнения формы заявления о включении в реестр уполномоченных экономических операторов.
Государственный таможенный комитет Беларуси обращает внимание, что с даты вступления в силу решения № 36 в заявлении о включении в реестр уполномоченных экономических операторов дополнительно необходимо указывать:
1. в первой строке: наименование заявителя на английском языке; место нахождения, адрес электронной почты, контактные номера телефонов (по желанию заявителя);
2. в разделе II в графе 3:
код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность, утвержденным решением коллегии ЕЭК № 53 от 2 апреля 2019 г.;
код страны (региона или части страны), уполномоченным органом которой выдан документ, удостоверяющий личность, в соответствии с классификатором стран мира (приложение № 22 к решению комиссии Таможенного союза № 378 от 20 сентября 2010 г.);
серию (при наличии), номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер (при наличии).
Решением № 37 утверждены измененные форма свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов и порядок ее заполнения.
В свою очередь свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, выданные по форме, утвержденной решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 129 от 26 сентября 2017 г., являются действительными наряду со свидетельствами, выданными по форме, утвержденной решением № 37.
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