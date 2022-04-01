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БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА СОЕВОГО ШРОТА ЖМЫХА


10:15 04.04.2022

Постановлением Совмина № 195 от 31 марта 2022 года введено лицензирование экспорта ряда товаров.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, под лицензирование попал экспорт соевого шрота, жмыха, шрота из семян рапса, рыбных комбикормов и других товаров, необходимых для производства комбикорма.
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