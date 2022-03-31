Постановлением Минлесхоза № 4 от 21 марта 2022 г. утверждено Положение, которым установлен порядок перечисления в республиканский бюджет платежей за лесопользование, исчисленных по срокам уплаты в 2022 году организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.

Как сообщает Национальный правовой портал, перечисление платежей за лесопользование (плата за лесопользование, определенная исходя из таксовой стоимости, устанавливаемой Советом министров, арендная плата за пользование участком лесного фонда) осуществляется лесопользователями на счета главных управлений Министерства финансов Республики Беларусь по областям и Минску, открытые для зачисления платежей, контроль за уплатой которых производится налоговыми органами по месту постановки на учет лесхозов.

Плата за лесопользование перечисляется единовременно до выдачи: лесорубочного билета, ордера, лесного билета.

Документом урегулированы вопросы перечисления:

платежей при реализации древесины на корню на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;

платежей за древесину, заготовленную сверх объемов, указанных в лесорубочном билете, ордере;

доначисленных платежей за древесину при окончании ее заготовки ранее срока, указанного в лесорубочном билете, ордере;

платежей за дополнительно заготовленное количество живицы по сравнению с указанным в лесном билете;

арендной платы за пользование участком лесного фонда.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.