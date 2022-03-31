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В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ 20% СБОР НА РЕКЛАМУ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОССМИ И ПОВЫШЕН НДС ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ


10:58 01.04.2022

Лукашенко 31 марта подписал указ № 131 "О развитии средств массовой информации", сообщает его пресс-служба.

«Документ принят в целях обеспечения устойчивого экономического положения национальных средств массовой информации, производства в необходимом объеме качественного белорусского контента», - говорится в комментарии к документу.

Указом устанавливается сбор за размещение рекламы в размере 10% при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте, в иных случаях - 20% от стоимости услуг по распространению рекламы. Сбор будет уплачиваться рекламодателями и направляться на поддержку государственных средств массовой информации.

Кроме того, изменена ставка налога на добавленную стоимость при оказании услуг передачи данных с 25% до 26%.
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