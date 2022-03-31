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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ О РАСЧЕТАХ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ПО КУРСУ НА КОНЕЦ 2021 ГОДА
09:54 01.04.2022
Лукашенко 31 марта подписал указ № 130 "О расчетах за природный газ, электрическую и тепловую энергию", сообщает его пресс-служба.
Документ подписан «в целях поддержки белорусской экономики и снижения финансовой нагрузки на организации в связи с изменением курса белорусского рубля к доллару США».
В соответствии с указом задолженность потребителей за энергоресурсы, образовавшаяся на 31 декабря 2021 г., фиксируется в белорусских рублях по курсу рубля к доллару США, сложившемуся на конец 2021 года.
Кроме того, республиканская комиссия по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию наделяется полномочиями по принятию решений о предоставлении в пределах финансового года отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за энергоресурсы, отпущенные энерго- и газоснабжающими организациями.
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