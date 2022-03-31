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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ
13:23 31.03.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 25 от 28 марта 2022 г. государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается по 29 июня 2022 г. включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, сохранение регулирования цен направлено на поддержание доступности товаров первой необходимости для населения.
Во втором квартале сохраняются подходы по ограничению цен: для производителей – предельный максимальный норматив рентабельности (фактический уровень за 2021 год или не более 10%), для импортеров – предельные максимальные надбавки импортера (от 15% до 30% в зависимости от товара), для оптовой и розничной торговли – предельные максимальные оптовые, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).
Постановление № 25 вступает в силу с 1 апреля 2022 г.
В 2021 году ценовое регулирование введено на продовольственные социально значимые товары, определенные постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 года № 79 «О регулировании цен на социально значимые товары».
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