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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ


13:23 31.03.2022

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 25 от 28 марта 2022 г. государственное регулирование цен на социально значимые товары продлевается по 29 июня 2022 г. включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, сохранение регулирования цен направлено на поддержание доступности товаров первой необходимости для населения.

Во втором квартале сохраняются подходы по ограничению цен: для производителей – предельный максимальный норматив рентабельности (фактический уровень за 2021 год или не более 10%), для импортеров – предельные максимальные надбавки импортера (от 15% до 30% в зависимости от товара), для оптовой и розничной торговли – предельные максимальные оптовые, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).

Постановление № 25 вступает в силу с 1 апреля 2022 г.

В 2021 году ценовое регулирование введено на продовольственные социально значимые товары, определенные постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 года № 79 «О регулировании цен на социально значимые товары».
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