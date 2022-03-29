ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


10:57 31.03.2022

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 22 от 21 марта 2022 г. утверждена Инструкция о порядке установления и применения тарифов на отдельные работы (услуги).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документ определяет порядок установления и применения тарифов на работы (услуги) по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества, прочим правовым и техническим работам (услугам), связанным с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, землеустроительным работам.

Юридические лица, включенные в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках по соответствующим позициям, должны будут устанавливать тарифы на работы (услуги) в соответствии с Инструкцией.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2022
валюта курс
EUR 3.3605
USD 3.0536
RUB 3.4577
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.3605 -0.1031
USD 3.0536 -0.1063
RUB 3.4577 +0.092
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2200 3.2800
USD 2.8700 2.9400
RUB 2.2000 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1150
EUR/RUB 88.5000 149.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте