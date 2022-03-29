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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
10:57 31.03.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 22 от 21 марта 2022 г. утверждена Инструкция о порядке установления и применения тарифов на отдельные работы (услуги).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документ определяет порядок установления и применения тарифов на работы (услуги) по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества, прочим правовым и техническим работам (услугам), связанным с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, землеустроительным работам.
Юридические лица, включенные в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках по соответствующим позициям, должны будут устанавливать тарифы на работы (услуги) в соответствии с Инструкцией.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.
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