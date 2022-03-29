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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БЕЛАРУСЬ С 6 АПРЕЛЯ ВВОДИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ


09:48 31.03.2022

Постановлением Совмина № 189 от 29 марта 2022 года вводится лицензирование экспорта калийных удобрений.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, экспорт из Беларуси минеральных или химических калийных удобрений <...> осуществляется открытым акционерным обществом «Беларуськалий», открытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания» и иными юридическими лицами по исключительным лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли на основании решений Совета министров.

Для получения лицензии юрлица, заинтересованные в получении лицензии, направляют Беларуськалию письмо с указанием предполагаемых объемов экспортных поставок калийных удобрений, страны назначения и копии подтверждающих документов о предстоящей предоплате (либо наличии банковской гарантии) в размере не менее 50 процентов от общей стоимости калийных удобрений, предполагаемых к поставке на экспорт. Также необходимо указать наличие договоренностей с организациями, осуществляющими транспортировку, на весь предполагаемый объем экспортных поставок калийных удобрений.

Поступившие от юридических лиц, заинтересованных в получении лицензии, письма в течение трех рабочих дней рассматриваются наблюдательным советом производителя калийных удобрений.

Постановление вступает в силу с 6 апреля 2022 г.
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