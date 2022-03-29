Совмин постановлением № 166 от 25 марта 2022 г. обязал «тунеядцев», которые надолго выехали из страны, полностью оплачивать коммуналку в квартирах.

«По установленным законодательством тарифам (ценам) на коммунальные услуги, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, плательщиками жилищно-коммунальных услуг, включенными в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, зарегистрированными по месту жительства в жилых помещениях…», - говорится в опубликованном на Национальном правовом портале постановлении.

При этом облисполкомам и Мингорисполкому поручено информировать предприятия ЖКУ, ЖЭСы, а также газо- и энергоснабжающие организации «о гражданах, включенных в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и жилых домах (жилых помещениях), в которых данные граждане зарегистрированы по месту жительства».

Госпогранкомитету Беларуси поручено формировать сведения о гражданах, выехавших за пределы республики на срок свыше 30 календарных дней подряд, и передавать их в Министерство труда и социальной защиты ежемесячно до 5-го числа.

«Сформированный список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, выехавших за пределы Республики Беларусь, оплачивающих услуги с возмещением затрат, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным, направляется для утверждения в районный (городской) исполнительный комитет (местную администрацию). Утвержденный список не позднее 9-го числа месяца, следующего за отчетным, направляется в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением», - говорится в документе.

Новые условия оплаты коммуналки вступили в силу с 1 марта 2022 года.