Постановлением Совмина №178 от 28 марта 2022 года для резидентов Парка высоких технологий увеличен размер отчислений с выручки.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, резиденты перечислят на счет администрации 2% от выручки (ранее они перечисляли 1%).

Следует отметить, что новая ставка отчислений пока будет действовать в отношении выручки, полученной за 1 квартал 2022 года.

Решение принято в «целях реализации государственно значимых и социальных проектов, определенных государственными органами».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.