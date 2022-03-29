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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕЗИДЕНТАМ ПВТ В 2 РАЗА УВЕЛИЧИЛИ РАЗМЕР ОТЧИСЛЕНИЙ С ВЫРУЧКИ
14:23 30.03.2022
Постановлением Совмина №178 от 28 марта 2022 года для резидентов Парка высоких технологий увеличен размер отчислений с выручки.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, резиденты перечислят на счет администрации 2% от выручки (ранее они перечисляли 1%).
Следует отметить, что новая ставка отчислений пока будет действовать в отношении выручки, полученной за 1 квартал 2022 года.
Решение принято в «целях реализации государственно значимых и социальных проектов, определенных государственными органами».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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