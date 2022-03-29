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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА ПЕРСУЧЕТА В ФСЗН


12:33 30.03.2022

Постановлением Совета министров № 166 от 24 марта 2022 г. внесены изменения в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утвержденные постановлением правительства № 837 от 8 июля 1997 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, для оперативного мониторинга оценки текущей ситуации на рынке труда и своевременного принятия адресных мер, направленных на поддержку граждан и нанимателей, скорректированы сроки предоставления работодателями в Фонд социальной защиты населения информации о приеме и увольнении работников с ежеквартального на режим «реального времени».

Так, с 1 апреля 2022 года сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2 предоставляются: при приеме на работу – не позднее 5 календарных дней со дня приема; при увольнении с работы – не позднее дня увольнения.

При изменении только реквизитов раздела 2 «Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего» сроки предоставления информации остаются прежними - один раз в квартал не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Указанные изменения распространяются на трудовые отношения, возникшие либо прекращенные с 1 апреля 2022 года.

С 1 июля 2022 года документы персонифицированного учета представляются только в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
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