Постановлением Совета министров № 188 от 28 марта 2022 г. внесены изменения в постановление правительства от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, согласно принятым изменениям, увеличены ценовые пороги для проведения процедуры запроса ценовых предложений с 1000 до 2000 базовых величин по товарам и с 3000 до 5000 базовых величин по работам и услугам.

Кроме того, разрешено увеличение объема (количества) приобретаемых товаров (работ, услуг) на 15% вместо 10%, а по отдельным закупкам без ограничения.

Также разрешено уменьшение объема (количества) товаров (работ, услуг) без ограничений в случае утраты потребности в приобретении соответствующих товаров (работ, услуг).

При приобретении продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, а также иных товаров ежедневной и (или) еженедельной потребности до конца 2022 года разрешено менять цену договора государственной закупки, если такие изменения невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки.

При приобретении любых товаров (работ, услуг) разрешено в 2022 году изменять сроки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и порядок оплаты при исполнении договора государственной закупки, если необходимость таких изменений невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки.

В то же время исключено требование об обязательном обеспечении исполнения обязательств по договору государственной закупки при приобретении работ (услуг) для строительства.

При этом предусмотрено право закупки продуктов питания из одного источника до конца 2022 года, при этом к поставщикам установлены дополнительные требования об опыте работы не менее года.

Ожидается, что это позволит сократить издержки и время на проведение процедур закупок, организовать бесперебойное обеспечение организаций необходимыми товарами (работами, услугами), тем самым будет способствовать обеспечению национальной безопасности. Изменения также позволят минимизировать убытки от внешних угроз поставщикам (подрядчикам, исполнителям).

Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления.