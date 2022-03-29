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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТИЛИ ВЫВОЗИТЬ ИЗ СТРАНЫ РИС, МАКАРОНЫ, КРУПЫ И МУКУ ГРУБОГО ПОМОЛА


09:52 30.03.2022

Постановлением Совета министров № 187 от 28 марта 2022 г. введен временный запрет на вывоз отдельных видов товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документом введен запрет на вывоз за пределы Беларуси риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий.

«Данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны», - пояснили в ведомстве.

Действие постановления не распространяется на товары:

вывозимые в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Беларуси, а также в качестве припасов;

перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС;

помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаемые транзитом через территорию Беларуси; перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.
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