Постановлением Совета министров № 187 от 28 марта 2022 г. введен временный запрет на вывоз отдельных видов товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документом введен запрет на вывоз за пределы Беларуси риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий.

«Данная мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны», - пояснили в ведомстве.

Действие постановления не распространяется на товары:

вывозимые в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства Беларуси, а также в качестве припасов;

перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС;

помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаемые транзитом через территорию Беларуси; перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.